‘Misjka’ wint Zilveren Griffel

De Zilveren Griffels en Penselen, de prijzen voor de beste kinderboeken, zijn woensdag uitgereikt door de CPNB (Stichting Propaganda van het Nederlandse boek). In totaal gaat het om 19 boeken in tien categorieën, opgedeeld naar leeftijd en genre. Misjka van de Nederlandse auteurs Edward van de Vendel en Anoush Elman is een van de twee winnaars in de categorie 6 tot 9 jaar. Dat boek won eerder ook al verrassend de Boon Literatuurprijs.

De winnaars zijn te raadplegen via cpnb.nl. Op 29 september worden er nog twee superwinnaars uitgekozen, die bekroond worden met de Gouden Griffel en het Gouden Penseel. (ndl)