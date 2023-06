Ex-voetballer Stéphane Demol overleden

De voetbalwereld rouwt om Stéphane Demol, die donderdag op 57-jarige leeftijd overleed.

De ex-Rode Duivel speelde onder anderen vier seizoenen voor Anderlecht en twee voor Standard. Hij was ook 38 keer actief voor de nationale ploeg en scoorde op het WK 1986 zijn enige internationale doelpunt, een krachtige kopbalgoal in de 1/8ste finale tegen de Sovjet-Unie.

Demol was 20 in 1986 en leek aan het begin van een succesrijke voetbalcarrière te staan. Hij voetbalde in Italië en Portugal en zou Porto de titel schenken met een doelpunt tegen Benfica. Ook scoorde hij – als verdediger – voor Anderlecht in een titelmatch tegen Club Brugge. Mede door een liederlijk leven ging het daarna snel bergaf. ‘Er zat veel meer in’, gaf hij in een interview met Het Nieuwsblad in 2018 toe. ‘En dat ligt alleen maar aan mezelf.’

‘Ik heb te rap foert gezegd’

Demol hing in 2000 zijn voetbalschoenen aan de haak, na een speler-trainer periode bij KSK Halle. Tussen 2006 en 2008 was Demol assistent onder bondscoach René Vandereycken bij de Rode Duivels. Daarna trainde hij nog Charleroi en in onder anderen Cyprus, Griekenland en Saoedi-Arabië. Daar was Hajer in 2016 zijn laatste job als coach.

In zijn periode bij de Rode Duivels ontdekte hij als scout Jan Vertonghen en Kevin Mirallas voor de nationale ploeg.

‘De eerste helft van mijn carrière was mooi, de andere helft niet’, geeft Demol toe. ‘Ik heb te rap foert gezegd. Dat had ik niet mogen doen.’

‘Ik had meer uit mijn carrière kunnen halen. Ik heb domme dingen gedaan, maar ik heb er vrede mee. Ik kan er toch niets meer aan veranderen.’

‘Ik weet niet of de huidige spelers braver zijn, maar de mentaliteit is veranderd. Nu lees je in interviews: de coach is de chef en de coach beslist. Als wij vroeger niet mochten spelen, waren we slechter gezind.’

Demol (met nummer 21), tegen Diego Maradona. Foto: Getty Images

