Zelden was er meer vertrouwen tussen de Verenigde Staten, het rijkste land ter wereld, en India, het volkrijkste land. Maar Delhi is niet van plan zich te laten ‘rekruteren’ in dienst van eender wie.

De Indiase premier Narendra Modi is in de VS tijdens een staatsbezoek met veel luister ontvangen. Modi mocht als buitenlandse leider zelfs speechen in het Congres. Die eer blijft meestal voorbehouden ...