Vaticaan: nieuwe aanwijzingen in veertig jaar oude verdwijningszaak van tiener

In de verdwijningszaak van de tiener Emanuela Orlandi uit Vaticaanstad zijn er nieuwe aanwijzingen ‘die de moeite waard zijn om onderzocht te worden’. Dat maakte het Vaticaan donderdag bekend, dag op dag veertig jaar na haar mysterieuze verdwijning. Details over welke aanwijzingen het gaat, werden niet gegeven.

In het persbericht luidde het dat de voorbije maanden ‘alle beschikbare bewijsmateriaal in het Vaticaan en bij de Heilige Stoel werd verzameld’. Tegelijk werden ook de mensen die destijds een functie bekleedden in het Vaticaan, ondervraagd. Alle relevante aanwijzingen werden de voorbije weken door de openbaar aanklager van het Vaticaan overgemaakt aan het openbaar ministerie in Rome.

De 15-jarige Emanuela Orlandi, dochter van een medewerker van paus Johannes-Paulus II, verdween op 22 juni 1983 toen ze van haar muziekles in Rome terugkeerde naar huis. De verdwijning van het meisje veroorzaakte een intense mediahetze, waardoor de zaak ‘het beroemdste onopgeloste mysterie van Italië’ werd genoemd.

Speculaties

Door de jaren heen waren er tal van speculaties over de verdwijning van Orlandi. Zo zou ze vermoord zijn om de Turkse man die schoot op paus Johannes Paulus II, Mehmet Ali Agca, vrij te krijgen, of zouden de geheime diensten erbij betrokken zijn. Ali Agca werd verhoord in de zaak. Er was ook sprake van misbruik door een ambtenaar van de Curie, of van ontvoering door de maffia.

Zes mensen, onder wie een priester, werden in de onderzoeken verdacht van medeplichtigheid aan ontvoering en moord. Op één na hadden ze allemaal banden met de Banda della Magliana, een inmiddels verdwenen misdaadbende uit Rome.

In 2016 werd het onderzoek naar de zaak stilgelegd, maar begin dit jaar werd het heropend. De aanwijzingen waarover het Vaticaan het donderdag heeft, doen de hoop op een doorbraak oplaaien. ‘Mijn zus verdient waarheid en gerechtigheid’, reageerde haar broer Pietro Orlandi.

