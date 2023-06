Na een procedureslag van acht jaar heeft de arbeidsrechtbank van Hasselt donderdag het Limburgse transportbedrijf Essers veroordeeld voor sociale uitbuiting. Het bedrijf moet een Roemeense vrachtwagenchauffeur tienduizenden euro’s betalen.

De Roemeense vrachtwagenchauffeur Stefan Popescu ging in 2010 via een Roemeense dochteronderneming als vrachtwagenchauffeur aan de slag bij het Genkse transportbedrijf Essers. Al snel kreeg hij volgens vakbond ACV-Transcom extra taken, niet alleen op administratief gebied, maar bijvoorbeeld ook als persoonlijke chauffeur van de familie Essers.

Hoewel hij voltijds in België werkte, kreeg hij al die tijd een Roemeens loon. Met zo’n driehonderd euro per maand lag dat ver onder de Belgische minimumlonen. Toen hij zijn werkgever vroeg om zijn contract te regulariseren, ving hij bot. In februari 2015 stuurde Essers hem terug naar Roemenië. Kort daarop diende Popescu in zijn thuisland een klacht in.

Uiteindelijk oordeelde een Roemeense rechter dat niet de Roemeense tak van Essers de werkgever was van Popescu, maar de Belgische tak. Daarop startte de chauffeur een rechtszaak in België. En nu stelt dus ook de arbeidsrechtbank van Hasselt hem in het gelijk. Het slachtoffer kreeg al zijn instructies vanuit Genk, vertrok voor zijn opdrachten bijna altijd vanuit de standplaats in Genk en ook de berekening van zijn loon gebeurde in België.

Belangrijk precedent

Voor alle jaren die Popescu in ons land werkte als vrachtwagenchauffeur, heeft hij dus recht op een Belgisch loon, oordeelde de rechter. De exacte hoogte daarvan moet nog worden bepaald. Aan De Standaard zegt Koen Ryckenboer van ACV-Transcom dat een voorlopige berekening uitgaat van een brutobedrag van rond de 200.000 euro. De exacte som zal dit najaar of begin volgend jaar definitief worden bepaald door de rechtbank.

‘Dit is een zeer belangrijke uitspraak’, zegt Ryckenboer verder. ‘Het is een precedent voor alle buitenlandse werknemers die hoofdzakelijk in België werken, maar het moeten doen met een contract uit hun land van herkomst met een lager loon. In de toekomst zullen zij voor een Belgische rechtbank hun rechtmatige loon kunnen opeisen. In de strijd tegen sociale dumping is dat cruciaal, en zeker niet alleen in de transportsector. Ook bijvoorbeeld in de bouwsector is sociale dumping schering en inslag.’

In een persbericht laat Popescu optekenen dat hij verheugd is. ‘Eindelijk wordt de waarheid erkend’, zegt hij. ‘Essers beloofde mij steeds een Belgisch contract, als ik maar hard zou werken.’

Lees ook