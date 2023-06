Giorgia Meloni zwoer tijdens haar verkiezingscampagne al dat ze in de aanval zou gaan ‘tegen de lgbti-lobby en de genderideologie.’ Nu ze premier van Italië is, voelen lgbti’ers zich het mikpunt van een ideologische strijd.

‘Niemand heeft hier baat bij. Pure gemeenheid is het.’ De Italiaanse popzanger Tiziano Ferro is in een interview met het tijdschrift Grazia niet te spreken over een nieuw wetsvoorstel rond draagmoederschap ...