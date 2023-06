Het massaal oppompen van water, dat na gebruik grotendeels in zee belandt, heeft verstrekkende gevolgen. Het doet de aarde wat meer om zijn as wiebelen, de zeespiegel stijgen en de noordpool verschuiven.

Water naar de zee dragen. Het is iets waar we kennelijk heel goed in zijn. Om en bij de 120.000 kubieke kilometer water, grondwater om precies te zijn, verplaatsen we jaarlijks naar de oceanen. Dat is ...