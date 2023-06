145 migranten gered aan Griekse grens met Turkije

Griekse autoriteiten hebben donderdag 145 migranten gered die gestrand waren op een eiland in de rivier Evros. Die markeert de grens met buurland Turkije en is de gebruikelijke route voor mensen die oorlog en armoede ontvluchten richting Europa.

Volgens de Griekse afdeling van het Rode Kruis die bij de reddingsoperatie aanwezig was, zijn de migranten, onder wie 45 vrouwen en 30 kinderen, in goede conditie, aldus het Griekse persagentschap Ana. Volgens de Griekse politie waren de migranten op het eilandje achtergelaten door smokkelaars uit Turkije.

Begin deze maand werden bij een soortgelijke operatie in hetzelfde gebied nog 91 mensen gered, onder wie veel Yazidi’s, een Koerdisch sprekende minderheid die voornamelijk in Irak woont. Athene beschuldigt Ankara ervan vaak migranten Griekenland binnen te laten via de Europese buitengrenzen. Duizenden migranten, vooral uit Syrië, Afghanistan en Pakistan, zijn de afgelopen jaren Griekenland binnengekomen via de zee- en landgrenzen met Turkije.

