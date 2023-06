Youtuber Acid gedagvaard wegens video over Reuzegommers

Youtuber Acid, zal dan toch voor de rechter moeten verschijnen voor zijn video over de uitspraak in de zaak Sanda Dia. Daarin maakte hij de identiteit van vier Reuzengommers bekend.

Nathan Vandergunst, de echte naam van de Youtube-ster, wordt rechtstreeks gedagvaard door een voormalig Reuzegommer en zijn familie voor de correctionele rechtbank. Acid zou zich volgens de klager schuldig hebben gemaakt aan laster en eerroof, belaging, telefonische overlast en inbreuk op de privacywetgeving. Dat zegt VTM Nieuws en wordt bevestigd door Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Vandergunst.

Acid deed zijn uitspraken tijdens een video na de uitspraak in de zaak Sanda Dia begin juni. Daarin maakte hij de identiteit van vier Reuzegommers bekend. Twee van hen waren niet aanwezig op de fatale doop in 2018. Een van die twee stapt nu dus rechtstreeks naar de rechter. Ook het restaurant van zijn familie, een bekend adres in het Antwerpse, sluit zich als vennootschap aan in de rechtszaak. Het vennootschap diende eerder al klacht in met burgerlijke partijstelling tegen een anoniem Instagram-account voor soortgelijke feiten. Het restaurant werd na de video overstelpt met valse reservaties en negatieve recensies.

Acid zal zich op 7 september moeten verantwoorden voor de rechtbank in Brugge. Het West-Vlaamse parket, dat door de rechtstreekse dagvaarding volledig gepasseerd wordt, zal dan ook moeten laten weten of het Vandergunst wil vervolgen. ‘De straf van mijn cliënt kan oplopen tot twee jaar gevangenis’, laat Van Steenbrugge weten.

Door Acid rechtstreeks voor de rechter te vorderen en niet – zoals gebruikelijk – eerst een klacht in te dienen bij het parket of de onderzoeksrechter, kan de klacht niet zomaar geseponeerd noch doorverwezen worden. De klagers vragen ook 1 euro provisionele schadevergoeding. Dat bedrag kan later nog oplopen.

‘Dit is de wereld op zijn kop’, laat Van Steenbrugge weten, ‘dat Reuzegommers met een eerder donkerbruin gedachtengoed zich nu in de slachtofferrol wentelen ten opzichte van mijn cliënt. Hij heeft zich alleen bediend van zijn fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting.’ Wim De Colvenaer, advocaat van de ex-Reuzegommer in kwestie, bevestigt de dagvaarding, maar gaat liever niet in op de inhoud van de klacht: ‘Die discussie zullen we voeren in de rechtbank en niet in de pers.’

Acid kondigde donderdagavond aan dat hij vrijdag een nieuwe video over de zaak op Youtube zal zetten.

