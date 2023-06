Waarom verliest Radio2 massaal veel luisteraars? Een lezersoproep bij (voormalige) luisteraars van de VRT-zender legt de pijnpunten bloot.

De best beluisterde radiozender van Vlaanderen is het voorbije jaar een pak minder populair geworden. In een jaar tijd tuimelde het marktaandeel van Radio2 van zo’n 30 procent naar net geen 25 procent ...