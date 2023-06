Cafébaas Willem Moeyersoons (54) werd vijf jaar geleden blind, maar blijft zijn dromen najagen. Zijn partner Fabienne Van de Velde (54) blijft hem – ondanks haar eigen gezondheidsproblemen – steunen. ‘Ons grote geluk? Dat we pietjes precies zijn.’

Het Statieplein in Aalst stond lang bekend als een verwaarloosde buurt, maar de voorbije jaren kwam daar verandering in. Een van de sterkhouders in die golf van vernieuwing is Herberg De Start – vroeger ...