Een onderwaterrobot heeft brokstukken gevonden in de zoektocht naar de vermiste duikboot Titan. Dat meldt de Amerikaanse kustwacht.

De brokstukken zijn nabij het wrak van de Titanic op de zeebodem gevonden. Experts analyseren de beelden. Om 21 uur geeft de kustwacht een persconferentie. David Mearns, een vriend van een van de passagiers, zegt aan de BBC dat het effectief om brokstukken van de vermiste duikboot gaat. Het zou gaan om het ‘landingsframe en de achterklep’ van de Titan.

Guillermo Söhnlein, de medeoprichter van Oceangate, vreest dat de duikboot is geïmplodeerd.

Lang werd nog gehoopt op een goede afloop. Maar de zuurstof aan boord, goed voor 96 uur overleven, was naar alle waarschijnlijkheid sowieso stilaan uitgeput. Hoelang de zuurstof precies meegaat, hangt af van hoe rustig de inzittenden zich weten te houden.

De Titan met zijn vijf inzittenden raakte zondagochtend vermist toen de duikboot naar het wrak van de Titanic dook. Er werd een grote zoekactie opgezet in een gigantisch zoekgebied. Aan boord zaten behalve Stockton Rush, de ceo van Oceangate, ook de Fransman Paul-Henry Nargeolet, de Britse miljonair-avonturier Hamish Harding, de Pakistaans-Britse zakenman Shahzada Dawood en zijn 19-jarige zoon Sulaiman.

De miniduikboot werd regelmatig gebruikt voor toeristische excursies naar de Titanic, die zich op 3.810 meter diepte bevindt zo’n 600 kilometer voor de kust van Newfoundland, Canada.

Ondertussen zijn vernietigende analyses opgedoken over de zeewaardigheid van de miniduikboot. Al in januari 2018 meldde hoofd­ingenieur David Lochridge dat het vaartuig meer tests nodig had voor het naar extreme diepten kon gaan.

