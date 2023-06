De Windrush-generatie, pas na 75 jaar welkom

Vandaag 75 jaar geleden meerde de Empire Windrush aan in de haven van Tilbury aan de Theems. Aan boord: 802 passagiers uit de Caraïben. De naoorlogse regering van het Verenigd Koninkrijk was op zoek naar werkkrachten, en daar kwamen ze op af, als één van de eerste groepen zwarte immigranten.

Tussen 1948 en de jaren zeventig kwamen meer dan een half miljoen migranten uit de Caraïben aan in Engeland. De Windrush-generatie, werden ze genoemd, naar het allereerste schip waarmee ze aanmeerden.

Ze vonden vaak werk in mijnen, bij het openbaar vervoer of de nationale gezondheidsdienst NHS, maar toch bleken ze in de naoorlogse Engelse maatschappij niet altijd even welkom. Bovendien beschikten velen onder hen niet over de juiste documenten, en kregen zij en hun nazaten problemen met verblijfsvergunningen. Hun aankomst wordt nog maar voor de vijfde keer herdacht. Windrush Day kwam er pas vijf jaar geleden om de bijdragen van deze generatie te eren.

Elaine Scott, 73, zegt dat ze altijd als onwelkome gasten werden behandeld. Foto: epa-efe

Foto: epa-efe

Foto: epa-efe

Foto: getty images

Hermine Neita, 88, kwam naar Engeland in 1961. Op haar zoektocht naar een woning kwam ze bordjes ‘No Irish, no dogs, no blacks’ tegen. Foto: epa-efe

Foto: epa-efe

Foto: epa-efe

Foto: getty images

Faye Grant, 68, vertelt dat ze op straat in het gezicht werd gespuwd. Foto: epa-efe

Foto: epa-efe

Foto: epa-efe

Foto: getty images