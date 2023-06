‘We werken verder’, zei premier De Croo in de Kamer, waar hij vragen kreeg over de ‘onenigheid’ in zijn regering na de zaak rond de Iraanse visa. De reacties toonden dat zijn wens nog lang geen werkelijkheid is.

‘Gaat Lahbib haar verantwoordelijkheid nemen, of gaat Vivaldi deze week haar requiem schrijven?’ Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang) verwoordde donderdagmiddag in de Kamer de vraag die al enkele dagen boven de federale regering cirkelt, en vooral boven minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). Haar positie is wankel, nadat ons land visa uitreikte aan een Iraanse delegatie die naar Brussel kwam.

Na een bewogen commissievergadering woensdag en een kernkabinet waarop ‘de sfeer onder nul was’, kreeg premier Alexander De Croo (Open VLD) vandaag in de plenaire vergadering vragen voor de voeten geworpen over ‘de vertrouwensbreuk en onenigheid’ binnen zijn coalitie. Lahbib zelf kwam niet naar het parlement.

‘Uw meerderheid verkeert in crisis’, zei François De Smet (DéFI). ‘Het imago van ons land is in gevaar.’ Onafhankelijk Kamerlid Jean-Marie Dedecker vroeg of de premier nog een regering heeft, ‘of een zootje ongeregeld?’

In zijn antwoord deed De Croo een verwoede poging om de zaak van de Iraanse visa achter zich te laten. ‘We hebben gisteren in de commissie een zeer grondige discussie gehad’, zei hij. ‘Dat is normaal. Het is geen eenvoudig onderwerp en er moet duidelijkheid komen. Maar het incident van gisteren is gesloten. Als het Parlement daar nog verdere vragen over wil stellen, heeft het alle mogelijkheden om dat te doen. Maar dat staat niet in de weg dat wij op andere onderwerpen voortwerken. Wij hebben vorig weekend aan de fiscale hervorming gewerkt, dat zullen we ook dit weekend doen.’

Incident niet gesloten

De woorden van de premier waren nog niet koud, of het werd duidelijk dat zij voorlopig meer wens dan werkelijkheid zijn. Alleen zijn eigen liberale fractie onthaalde de repliek van De Croo op applaus, op de groene en rode banken bleef het oorverdovend stil. Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere liet voor de camera’s van de VRT verstaan dat voor haar partij dit incident helemaal nog niet gesloten is. Volgens haar ‘kan een minister een fout maken, maar neem dan je verantwoordelijkheid’.

Depraetere had gisteren in de commissie gezegd dat ze Lahbib ‘in de eerste vijf minuten’ van haar uiteenzetting al ‘vijf onwaarheden hoorde vertellen’. De partij lijkt vastberaden om dat niet zonder gevolgen te laten passeren. Ook Groen herhaalde donderdagmiddag dat er voor de partij sprake is van ‘een vertrouwensbreuk’.

Bijna gelijktijdig bevestigde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez aan de Franstalige nieuwszender LN24 zijn ‘volledige vertrouwen in en steun voor’ minister en partijgenote Lahbib. Zij heeft volgens hem ‘haar werk gedaan’. ‘Ze heeft geen fout begaan’, zei Bouchez, ‘en als er geen fout is begaan, geven we geen ontslag’.

De groenen en socialisten verwachten minstens een uiting van schuldinzicht door Lahbib, maar de woorden van Bouchez doen niet vermoeden dat die er snel zal komen. Daardoor staat het lot van de volledige regering op het spel. Na hun harde woorden kunnen Groen en Vooruit moeilijk doorgaan alsof er niets gebeurd is. De Croo heeft nog een week tijd om het incident écht af te sluiten.

