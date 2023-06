Jongeren consumeren nieuws vooral op sociale media, slechts vier op tien herkent nepnieuws

Vlaamse jongeren volgen het nieuws steeds vaker via Tiktok, maar ze vinden het moeilijk om nepnieuws van echt nieuws te onderscheiden. Dat blijkt uit de jaarlijkse Nieuwsbarometer van de Arteveldehogeschool.

Ruim twee derde van de Vlaamse jongeren volgt het nieuws hoofdzakelijk op sociale media zoals Instagram en Tiktok. Dat blijkt uit de jaarlijkse Nieuwsbarometer, waarvoor de Arteveldehogeschool meer dan 1.200 Vlaamse jongeren tussen 12 en 26 jaar heeft bevraagd over hun nieuwsconsumptie.

Klassieke nieuwsplatformen zijn op hun retour. Nauwelijks een derde van alle bevraagde jongeren surft rechtstreeks naar een nieuwssite of app. Die daling past in een globale trend zoals die eerder deze maand ook in het Digital News Report van het Reuters Institute for the Study of Journalism verscheen.

In de plaats daarvan volgen jongeren, zo’n zeven op tien, het nieuws hoofdzakelijk op socialemediaplatformen. Instagram is nog steeds het belangrijkste kanaal, al is Tiktok aan een grote inhaalbeweging bezig. Waar vorig jaar nog bijna 30 procent zijn nieuws op Tiktok vond, is dat dit jaar 35 procent. Een significante stijging als je weet dat andere sociale media een daling kennen.

Die cijfers liggen in de lijn der verwachtingen. Waarom zijn ze dan relevant? ‘Omdat nieuwsconsumptiegedrag een goede voorspeller is voor wat zich later bij volwassenen zal afspelen’, zegt Jan Boesman, onderzoeker mediastudies aan de Arteveldehogeschool. ‘Zo zag je enkele jaren geleden dat Facebook erg populair was, terwijl dat platform onder jongeren jaar na jaar een minder belangrijke nieuwsbron wordt. Als Tiktok nu zo populair is bij jongeren, dan mag je ervan uitgaan dat de rest van de samenleving op termijn zal volgen.’

Dat jongeren hun nieuws steeds vaker op sociale media vinden, is op zich niet problematisch. Het is de wildgroei aan desinformatie die zorgen baart, benadrukt Boesman. ‘Op sociale media circuleert veel onbetrouwbare informatie en we stellen vast dat jongeren er niet altijd in slagen om feit van fictie te onderscheiden.’ Bij een test kon slechts 42 procent de echtheid van drie van de vijf voorgelegde nieuwsverhalen correct beoordelen.

Ruim 70 procent zegt het nieuws voldoende te begrijpen. Toch slaagt maar 20 procent voor een kennistest over nieuws. Opvallend genoeg blijken de bevraagden vooral bezorgd om het effect van valse nieuwsberichten op anderen. Die bezorgdheid over de invloed van nepnieuws neemt toe naarmate ze ouder worden. ‘Als jongeren vaak twijfelen over de echtheid van nieuwsverhalen, doet dat geen goed aan hun vertrouwen in het nieuws’, zegt Boesman. Nog 60 procent jongeren zegt vertrouwen te hebben in het nieuws dat ze zelf consumeren, nog slechts 45 procent vertrouwt het nieuws in het algemeen.

Van alle bevraagden geeft bijna zes op tien toe dat ze soms het nieuws mijden. Een kleine 7 procent doet dat vaak. Meisjes vinden dat er te weinig positief en hoopvolle berichtgeving is, terwijl jongens vooral humor missen in het nieuws. De thema’s die hen aanspreken, evolueren met de leeftijd. Sport, lifestyle en cultuur doen het goed bij de jongere leeftijdsgroepen, terwijl de interesse voor maatschappelijk relevante onderwerpen en politiek pas op latere leeftijd groeit. ‘Nieuws met een grote N werkt niet altijd bij jongeren, maar dat wil zeker niet zeggen dat het hen aan maatschappelijk engagement ontbreekt’, benadrukt Boesman.

Hij ziet in de Nieuwsbarometer vooral gelegenheid om de nieuwswijsheid en -betrokkenheid te verhogen. ‘We weten dat er een verband is tussen nieuwswijsheid en het herkennen van desinformatie. De jongeren die hoog scoorden op de test, begrepen goed hoe journalistiek werkt. Daar ligt dus een taak voor het onderwijs. Als jongeren op sociale media het onderscheid kunnen maken tussen nieuws en andere informatie, dan zal dat hun vertrouwen in betrouwbaar nieuws ten goede komen.’ Verder ziet Boesman ook een belangrijke rol voor media weggelegd. ‘Gevestigde nieuwsmerken hebben er alle belang bij om zelf sterk aanwezig te zijn op sociale media. Het is daar dat ze die volgende generatie aan hun nieuwsmerken kunnen binden en een antwoord bieden op desinformatie.’

