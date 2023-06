Belgian Cats blazen titelverdediger Servië weg richting halve finale EK

De Belgian Cats hebben de kwartfinale van het EK basketbal tegen Servië gewonnen met een monsterscore: 93-53. De Belgische vrouwen domineerden de hele match lang en maken zich zo tot één van de favorieten voor goud.

Vorig EK verloren de Belgian Cats nog nipt in de halve finale van Servië, nu wonnen ze overtuigd met 93-53. Met maar liefst 40 punten verschil plaatsten de Belgische dames zich voor de halve finale op zaterdag 24 juni tegen de winnaar van het duel tussen Frankrijk en Montenegro (opworp 18 uur). Ook kwalificeerden ze zich voor de Olympische Spelen in Parijs volgende zomer.

Ijzersterke basisvijf

De basisvijf, met name Meesseman, Vanloo, Allemand, Linskens en Delaere, toonde zich andermaal ijzersterk. Elk van hen speelde meer dan 24 minuten, Allemand en Meesseman zelfs meer dan 29 minuten. De dames lijken onvermoeibaar dit toernooi. Meesseman schreef geschiedenis door als eerste speelster op een vrouwen-EK een zogenaamde triple double te scoren: ze was goed voor 15 punten, 13 rebounds en 10 assists, dubbele cijfers in de drie belangrijkste individuele basketstatistieken. Allemand was opnieuw de beste assistgever met 11 assists. Linskens maakte indruk met vijf blocks. Vanloo scoorde vier driepunters.

Droomstart

Het eerste kwart was een echte droomstart voor de Cats. Na 5 minuten stond de score 14-0, de Servische ploeg had nog niet kunnen scoren. Dat was grotendeels te danken aan een sterke Kyara Linskens, die met haar blocks de Serviërs te sterk af was. Ook Julie Vanloo maakte haar eerste van vier driepunters van de wedstrijd. De Servische ploeg kon het tempo van de Cats gewoonweg niet aan. Zo eindigde de score na 10 minuten op 28-8. Dubbel zo indrukwekkend aangezien Servië een ploeg is dat sterk defensief is ingesteld.

De Belgische dames startten iets slordiger aan de tweede kwart. Ze werkten hun shots minder af en raakten hun snelheid van de eerste kwart kwijt, waardoor de Servische ploeg iets dichter kon kruipen. De voorsprong van de Cats was toch nog een geruststellende 18 punten: 49-31.

Uitbollen

Aan het begin van de tweede helft begon de Servische coach Maria Maljkovic meer te roteren, in de hoop de perfecte samenstelling te vinden tegen de Cats. De belangrijkste Servische kracht bleef de ervaren Yvonne Anderson. Ook de Belgische bondscoach Rachid Méziane koos ervoor om de basisspeelsters wat te laten rusten en de bankzitters te laten spelen. Laure Résimont liet het beste van zichzelf zien met twee driepunters na elkaar. 71-45 las de score na 30 minuten en de Cats begonnen met een voorsprong van 26 punten aan de laatste kwart. Het spel was gespeeld.

De laatste 10 minuten probeerden de Serviërs hun best om te verdedigen, want de Belgische dames bleven makkelijk punten maken. Het slotkwart begon zo met 14-0, net zoals het sterke eerste kwart. Zo konden de Cats de laatste minuten rustig uitbollen. Bondscoach Méziane kon hierdoor iedereen de kans geven om minuten te maken.

