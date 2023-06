Vrouw van vermiste duikbootpiloot stamt af van echtpaar dat stierf op Titanic

De vrouw van Stockton Rush, ceo van Oceangate en als piloot aan boord van de vermiste duikboot Titan, stamt af van een echtpaar dat het leven liet bij de schipbreuk van de Titanic.

Wendy Hollings Weil, de vrouw van Stockton Rush, is een achterachterkleindochter van Isidor en Ida Straus, een van de rijkste koppels die stierven aan boord van de Titanic. Dat meldt The New York Times. Het dagblad vond in zijn archieven de aankondiging van het huwelijk van Wendy Weil en Richard Stockton Rush terug. Stockton Rush is de ceo van Oceangate, het bedrijf dat expedities naar het wrak van de Titanic organiseert. Hij is als piloot aan boord van de vermiste duikboot Titan. Wendy Rush is verantwoordelijke communicatie bij Oceangate, en bestuurder van de Oceangate Foundation, de non-profit poot van Oceangate.

‘Wendy Weil is the bride of engineer’, luidt de titel van het artikel over het huwelijk van het echtpaar Rush. Ze trouwden op 5 juli 1986. Zij is een gediplomeerd piloot, meldt het artikel; hij is ruimtevaartingenieur. Ze hebben allebei onder meer aan Princeton University gestudeerd. Verder geeft het artikel achtergrondinformatie over de families waaruit het kersverse echtpaar afstamt. Zo meldt het onder meer dat Wendy Weil de kleindochter is van de betreurde Richard Weil junior, die voorzitter was van Macy’s New York.

Richard Weil senior, de overgrootvader van Wendy Rush, was getrouwd met Minnie Straus, dochter van Isidor en Ida Straus, bij de rijkste passagiers van de Titanic. Isidor Straus overtuigde het warenhuis Macy’s ervan om een verdieping voor serviesgoed en glaswerk te openen. Later werd hij mede-eigenaar van de wereldberoemde department store. Isidor en Isa Straus trouwden in 1871 en kregen zeven kinderen, onder wie Minnie, overgrootmoeder van Wendy Rush.

Samen sterven

Het stel is de geschiedenis ingegaan als een toonbeeld van ware liefde, een tragische illustratie van wat de belofte ‘tot de dood ons scheidt’ kan betekenen. Overlevenden van de scheepsramp met de Titanic vertelden hoe het stel weigerde om gescheiden te worden. Ida gaf haar plek in een reddingsboot aan haar meid. Zelf wou ze niet met de vrouwen en kinderen gered worden als ze haar man moest achterlaten. Toen een andere passagier Isidor een plek aanbood, weigerde hij op zijn beurt, omdat nog niet alle vrouwen en kinderen van boord waren. Ooggetuigen meldden hoe zij zei: ‘Ik zal niet gescheiden worden van mijn echtgenoot. We zullen sterven zoals we geleefd hebben – samen.’ Volgens de overlevering stonden Isidor en Ida arm in arm op het dek terwijl het schip zonk.

In een lichtjes andere versie gaf regisseur James Cameron het echtpaar een rol in de kaskraker Titanic. Het verhaal van Isidor en Isa Straus klinkt door in het shot van een ouder echtpaar dat elkaar omhelst terwijl het water rondom hun hut stijgt.

Het lichaam van Isidor werd teruggevonden, het lichaam van Ida niet – haar familie vulde in de plaats daarvan een urne met water uit de zee ter hoogte van het wrak. Op het mausoleum van de familie staat een citaat uit het Hooglied. ‘Many waters cannot quench love, neither can floods drown it.’

Lees ook