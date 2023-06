Achter de schermen bij de overname van familieresto ‘De Kuiper’

Familiebedrijven vertegenwoordigen liefst 77 procent van alle ondernemingen in ons land. Paardensteakrestaurant De Kuiper in Vilvoorde is zo’n familiebedrijf. 2023 is het jaar waarin de fakkel wordt doorgegeven. Hoe ervaren de ‘oude’ en de ‘jonge’ generatie de wissel van de wacht? We krijgen een unieke blik achter de schermen bij de familie Gulickx.





Jules en Marlies nemen de zaak over van Jules’ ouders Alfons en Lieve. Beide generaties beleven de overname op hun manier. De ‘jonkies’ staan vandaag voor een extra uitdaging: De Kuiper is een vleesrestaurant, en de consumptie van vlees is op de terugweg...

