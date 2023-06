Een Nederlandse urbexfotograaf heeft in Frankrijk een verlaten autokerkhof ontdekt. Via vrienden met dezelfde interesse kreeg hij de exacte locatie, samen met twee foto’s. Op die beelden zag hij maar een paar voertuigen, dus toen hij er meer dan tweehonderd aantrof, was dat een grote verrassing. Wie de exacte locatie graag wil weten, kan altijd lid worden van één van de vele Facebookgroepen voor urban exploring.