De mens slaagt er maar moeilijk in om elektrisch te vliegen, maar voor de rondworm is dat een koud kunstje, ontdekten wetenschappers per toeval.

C. elegans is een enthousiaste ge­bruiker van het openbaar vervoer. De rondworm is zelf hooguit 1 millimeter lang. Om afstanden te overbruggen loont het dus om mee te liften op een snellere gastheer. ...