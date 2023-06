Dreigt een zeepbelscenario voor artificiële intelligentie?

Voorwerpen en wezens hebben grofweg twee bestaansvormen: leven en niet-leven. Maar wat is het verschil, op moleculair niveau? Wetenschappers hebben het uitgezocht. Verder hebben we het over Mistral AI, een bedrijf dat in geen tijd tientallen miljoenen waard is, over de oorlog om Reddit en over het feit dat het vroeger echt niet beter was.