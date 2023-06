Wat eten we deze week? Lekkers voor als het te warm is om veel te koken (of te eten)

De voorbije week gebeurde het ondenkbare. Mijn man, iemand die over eten denkt ‘dat het vooral veel moet zijn’, had geen honger, omdat het te warm was. Mijn kinderen, die wat eten betreft naar hun papa aarden, waren dan weer tevreden met een slaatje. Kwam dat goed uit, ik had geen zin om te kokkerellen. Speciaal voor die warme dagen dat eten een beetje een opdracht wordt: makkelijke recepten en koude bereidingen.

Lotte Alsteens

MAANDAG

Een prettig prakje

Nooit zou ik het lusten, tonijnsalade. Ik kende het van de gevulde perziken, een klassieker tijdens de feestdagen eind vorige eeuw. En ook van de belegde broodjes op de middelbare school, waaruit de mayonaisebrij langs alle kanten sijpelde. Maar dan was het plots van moeten: ik was op groepsreis in Jordanië en tijdens onze trektocht door de woestijn was het de enige maaltijd die onze begeleiders voorschotelden: een tonijnsalade met tomaat en komkommer op platbrood. En het was verdorie lekker en vooral verrassend verfrissend.

DINSDAG

Citroen als volwaardig fruit

De citroen is al te vaak het stuk fruit waar je slechts een theelepeltje sap of nog minder zeste van moet hebben om een gerecht op smaak te brengen. Dat je hem gewoon in zijn geheel kan verwerken, zoals in dit recept, leerde ik meer dan ooit aan de Amalfikust in het zuiden van Italië, waar je de citroenen gewoon van de bomen kanplukken. Grote, nogal bobbelige vruchten. Overheerlijk. Mijn broer vulde ze met mozzarella en sardientjes en liet ze garen in de oven en het was hemels. Mocht je Amalficitroenen te pakken krijgen - ik vond ze al eens in de versmarkt - dan heb je schatten in handen.

WOENSDAG

Bestemming voor een ‘vergeten’ bes

‘Maar wát kan ik ermee doen’, vroeg mijn vader deze week, toen ik opmerkte dat zijn stekelbessen bijna rijp waren. Clafoutis maken, is een antwoord. De stekelbes of kruisbes, een van de onbekendere of vergeten zomerbessen, is niet zo’n zoete hap als de framboos, die je gewoon zo naast de struik opeet. Ze is eerder eentje om te verwerken in confituur of gebak. En dan is clafoutis misschien wel het makkelijkst. Altijd handig als taart er niet hoeft uit te zien alsof je Bake Off Vlaanderen moet winnen.

DONDERDAG

De bekendste koude soep

Het duurt nog een paar weken, maar als ik op reis ga, bedenk ik graag een menu van picknickgerechten die én gezond zijn én geen apparatuur vergen. Eten uit een thermos is ideaal. Gazpacho verdient misschien beter servies, maar lekkere groente uit een bekertje is in elke vorm een winner. En al zeker als de smaak op zich al een beetje vakantie is. Het mag dan een Spaans gerecht zijn, voor de ingrediënten kan je gewoon in elke Belgische voedingswinkel terecht.

VRIJDAG

Buisjes met een zweem van carbonara

Penne zijn de lekkerste pasta. Slaat nergens op, want pastadeeg is voor vele vormen dezelfde, maar in mijn hoofd is het zo. Schuin afgesneden buisjes, heerlijk. Beter dan pieren, vlinders, vijzen, lappen of valse rijst. Penne zijn ook erg veelzijdig: met een lichte tomatensaus of een dikke roomsaus, het gaat allebei. Ze zijn ook verrassend als ze stukjes uit de saus verbergen. Zoals in dit recept, waarbij de doperwtjes precies in de buisjes passen.

ZATERDAG

Grillkaas met fruitige groente

Mijn verbazing was groot, toen mijn kleuters met een paprika van wel twintig centimeter uit de schoolpoort wandelden, knabbelend alsof ze net een chocoladelolly gekregen hadden. Zoete paprika was het ‘fruit van de dag’ en in de naschoolse opvang hadden ze een voorraadje uit de overschot geput. Mocht ik dus echt gewoon lui zijn, kan ik ze vol groente steken door rauwe paprika voor te schotelen. Maar met een klein beetje moeite is het met het recept hieronder ook lekker in een aperitiefhapje of als bijgerecht voor een barbecue.

ZONDAG

De garnaal is van ons

Ik heb ooit het voorrecht gehad mee te varen met een onderzoeksschip op de Noordzee. Bedoeling was te zien wat vissers in hun netten vangen voor onze kust. Véél, zo bleek, en vooral: veel garnalen. De vissers doken met een enorme bak de kombuis in en kwamen terug met geblancheerde garnalen, die we op het dek pelden en opaten. Het moet niet gezegd dat garnalen nooit beter waren. Ze waren zelfs zoet. Een onvergetelijke smaak van een product dan je bijna alleen in de Lage Landen kan vinden.

