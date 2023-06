Pennenzakkenrock stilgelegd door aanhoudende regen, provincie Namen kondigt crisisfase af

Door de verwachte zware regenval de komende uren is beslist om Pennenzakkenrock in Mol vroegtijdig te laten eindigen. Het festival verwachtte 23.500 kinderen.

Maar liefst 416 scholen zakten dit jaar af naar Pennenzakkenrock op het provinciaal recreatiedomein Zilvermeer in Mol, waar onder meer Pommelien Thijs, Aaron Blommaert en Regi op de affiche staan.

Het festival zou normaal eindigen omstreeks 16 uur. ‘Helaas strooit de regen roet in het eten en wordt het festival vroeger afgerond uit voorzorg’, zegt de organisatie op Facebook. ’Het gaat blijven regenen dus we korten het programma in. Regi is bij deze de laatste artiest en ook onze randanimaties sluiten.’

Het gaat volgens de organisatie om een voorzorgsmaatregel. Wie nog niet meteen naar huis kan, krijgt tijdelijk onderdak van de organisatie. De organisatie vraagt uitdrukkelijk dat ouders hun kinderen niet zelf komen halen. ’Inkomend verkeer hindert een vlotte uittocht’, klinkt het.

Verplaatsingen vermijden

In de provincie Namen is intussen de provinciale crisisfase geactiveerd, nu het KMI code rood heeft uitgeroepen voor de verwachte neerslag in de provincie. Dat heeft gouverneur Denis Mathen aangekondigd. Hij roept de bevolking op om onnodige verplaatsingen te vermijden en waakzaam te zijn.

Het KMI verwacht dat er lokaal in Namen meer dan 100 millimeter regen op 24 uur kan vallen of meer dan 60 millimeter in 6 uur. De KMI-berekening maakt gewag van een gemiddelde tussen 50 en 115 liter per vierkante meter in deze provincie. De grootste hoeveelheden worden door een combinatie van regen en fel onweer voorspeld, in een zone die een deel van de provincie Namen, het westen van Luik en een deel van Limburg omvat.

