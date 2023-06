Christina Scheppelmann leidt vanaf 2025 De Munt

De kogel is eindelijk door de cultuurtempel: de Duitse Christina Scheppelmann volgt Peter de Caluwe vanaf het seizoen 2025-2026 op als directeur van de Muntschouwburg.

Witte rook: Christina Scheppelmann volgt Peter de Caluwe vanaf het seizoen 2025-2026 op als directeur van de Muntschouwburg. Een nieuw hoofdstuk, want De Caluwe heeft het huis achttien jaar lang geleid. Scheppelmanns aanwerving moet heel wat voeten in de aarde hebben gehad. Eigenlijk had er een maand geleden al duidelijkheid moeten zijn, maar week na week kregen we te horen dat de beslissing was uitgesteld. Door dat lange talmen heeft de nieuwe directeur nauwelijks twee jaar voorbereidingstijd – in operaproductietermen is dat best weinig.

Gelukkig is Scheppelmann niet van de minsten. Op dit moment staat ze aan het roer bij de Opera van Seattle, tot 2019 leidde ze het Gran Teatre del Liceu in Barcelona. Ze heeft met andere woorden zowel ervaring in een gesubsidieerd Europees landschap, als in het mecenaatsgedreven klimaat van de Verenigde Staten. Ze heeft ook een diploma financiën op zak en spreekt vijf talen. Ze was ook verschillende jaren ondervoorzitter van de vakvereniging Opera Europa.

De hoofdmoot van haar carrière spendeerde ze in Washington. Daar was Scheppelmann elf jaar lang als ‘director of artistic operations’ actief, aan de zijde van toenmalig algemeen directeur Plácido Domingo. Toen de tenor enkele jaren geleden in opspraak kwam vanwege seksuele intimidatie – hij was op dat moment al in Los Angeles aan de slag, zij in Barcelona – reageerde Scheppelmann kordaat: ‘Als een werknemer had verklaard dat Plácido haar lastigviel, zou er onmiddellijk actie zijn ondernomen. Ik kan hard maken dat het zo zou zijn gegaan. Er is een voorbeeld van een andere tenor die achter een koorlid aanzat. Ik heb die persoon aangesproken en het probleem was opgelost. Ik ben niet te beroerd om een confrontatie aan te gaan als ik te horen krijg dat zoiets gebeurt of als ik er zelf getuige van ben.’

‘We hebben 24 kandidaturen ontvangen en een keuze gemaakt, wat moeilijk was gezien de kwaliteit van de kandidaten en de omvang van de uitdaging’, meldt Philippe Delusinne namens de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg in het persbericht. ‘Christina Scheppelmann voldeed perfect aan alle criteria. Ze heeft indruk op ons gemaakt door haar heldere doelstellingen en coherente projecten. Ze heeft concrete, toekomstgerichte plannen en alle kwaliteiten die nodig zijn om een uitstekende directeur-generaal van de Koninklijke Muntschouwburg te zijn.’

Sociaal geëngageerd

De Munt krijgt dus een resolute peoplemanager. Maar hoe ziet het artistieke profiel van Scheppelmann eruit? Zowel in Barcelona als in Seattle ontbrak het niet aan opera-evergreens: het belcanto van Donizetti en Rossini is een vaste waarde, en ook Mozart en Wagner staan met regelmaat op het programma. Maar daarnaast durft de Duitse ook verrassend uit de hoek te komen. In Barcelona programmeerde ze bijvoorbeeld Benvenuto Cellini, een weinig bekend werk van Hector Berlioz.

In Seattle toonde ze de voorbije seizoenen dan weer uitgesproken haar sociaal engagement. In 2021 stond Flight er op de affiche. Voor die opera baseerde componist Jonathan Dove zich in 1998, zes jaar voor de première van Steven Spielbergs film The terminal, op het levensverhaal van de staatloze vluchteling Mehran Karimi Nasseri. Vorig seizoen programmeerde ze met Blue een aangrijpend portret van een Afro-Amerikaans gezin in de 21ste eeuw. Enkele maanden geleden nog bracht ze de wereldpremière van componiste Sheila Silvers A thousand splendid suns, een opera naar de bestseller van Khaled Hosseini, Duizend schitterende zonnen.

Stuk voor stuk zijn dat producties die tonen dat opera geen dode kunstvorm is, en dat zelfs een eeuwenoud genre iets kan vertellen over de wereld vandaag. ‘Muziek is een venster naar de wereld en we kunnen niet wachten om dat te laten zien’, zei Scheppelmann bij een eerdere seizoenspresentatie. Het is nu al uitkijken welke ramen ze hier in Brussel het eerst zal lappen.

