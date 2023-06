Voetbalcompetitie trapt af met Union - Anderlecht

De Brusselse derby Union - RSC Anderlecht is de opener van de voetbalcompetitie op vrijdag 28 juli. Kampioen Antwerp start thuis tegen Cercle Brugge, Club Brugge opent tegen KV Mechelen. KRC Genk gaat op bezoek bij promovendus RWDM.

De kalender van het seizoen 2023-2024 werd donderdag bekendgemaakt door de Pro League. Recordkampioen Anderlecht wacht een moeilijk competitiebegin met na de uitwedstrijd op Union, een thuiswedstrijd tegen Antwerp op zondag 6 augustus.

Op zondag 3 september vindt de eerste ‘Super Sunday’ plaats, met Union-Antwerp, Genk-Anderlecht en Chaleroi-STVV.

Structurele veranderingen

De ceo van de Pro League, Lorin Parys, deelde mee dat er dit seizoen maar vier in plaats van elf momenten zijn waarop aftrapuren worden bekendgemaakt. De maatregel komt er na overleg met fans, die vroegen of het mogelijk was wedstrijden op langere termijn in te plannen. De andere momenten waarop aftrapuren worden gecommuniceerd zijn maandag 4 september, na de Europese voorrondes, woensdag 20 december, vlak voor de winterstop, en aan het begin van de playoffs.

Challenger Pro League groeit

De Challenger Pro League, de gewezen 1B, bestaat dit jaar uit 16 ploegen in plaats van 12. De stijgers die erbij komen zijn Club Luik, Patro Eisden Maasmechelen en Francs Borains, KV Oostende, RFC Seraing en SV Zulte Waregem komen van de Jupiler Pro League.

Het seizoen start met RSCA Futures - Beerschot in het Lotto Park en RFC Seraing - de beloften van Standard op vrijdag 11 augustus.

Lotto Super League

Op vrijdag 25 augustus tot slot begint de Lotto Super League met Sporting Chaleroi - KRC Genk Ladies, gevolgd door KAA Gent Ladies - RSC Anderlecht.

Vanaf dit seizoen organiseert de Pro League de hoogste afdeling in het vrouwenvoetbal, voorheen was dit een organisatie van de Belgische voetbalbond.

Bekijk hier de volledige kalender

Lees ook