Oproep | Hoe gaat u om met toestemming vragen in bed?

Toestemming is een cruciaal ­begrip in het nieuwe seksuele strafrecht, dat sinds 1 juni 2022 van kracht is. Die kan alleen uit vrije wil worden gegeven, kan niet worden afgeleid uit een gebrek aan verweer bij het slachtoffer en vooral: toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, ook tijdens de seksuele handeling.

In de praktijk is het niet zo simpel: we kunnen elkaars signalen onbewust verkeerd interpreteren en het is niet makkelijk om op dat moment grenzen aan te geven.

