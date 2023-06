Schartong is Vis van het Jaar

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (Vlam) heeft schartong verkozen tot Vis van het Jaar 2023. De vis is donderdag voorgesteld en geproefd in Zeebrugge.

De verkiezing voor Vis van het Jaar wordt jaarlijks gehouden. Op die manier wil Vlam extra aandacht besteden aan een vis van bij ons. Dit jaar kondigde Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) schartong als winnaar aan. ‘De vis wordt vandaag opgevist als bijvangst van de tong. Onze vissers spreken over de Schotse schulle omdat schartong vaak voor de schotse kust wordt gevangen. Het is een vis die terecht meer promotie verdient en waar veel van onze bekende koks graag mee aan de slag gaan’, zegt Crevits.

Schartong is een platvis en is familie van de tarbotten. De vis kan tot 60 centimeter groot worden, maar is meestal rond de 25 centimeter lang. In diepe zandige of modderige bodems graaft de schartong zich in om zich te verbergen voor roofvissen. De vis komt voor in de Noordoost-Atlantische Oceaan van IJsland tot aan de Canarische Eilanden en in het westen van de Middellandse Zee. De Belgische visserij vist de schartong vooral op als bijvangst in het Bristolkanaal, de Keltische Zee en in de Golf van Biskaje.

Voor de schartong geldt er een quotum. In 2022 werd 850 ton schartong aangevoerd door Belgische vissers. Het jaar voordien das dat 705 ton.

