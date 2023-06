In bovenstaande video van Nasa’s Scientific Visualization Studio is te zien hoeveel koolstofdioxide er in de loop van 2021 in onze atmosfeer terechtkwam. De data zijn afkomstig van het Orbiting Carbon Observatory, de eerste satelliet gewijd aan het bestuderen van atmosferische koolstofdioxide.

De uitstoot van koolstofdioxide is de motor achter de klimaatopwarming. Het broeikasgas heeft vier belangrijke bronnen die in de video voorgesteld worden door verschillende kleuren. Fossiele brandstoffen worden voorgesteld door oranje, rood staat voor de verbranding van biomassa, bijvoorbeeld schors en zaagsel. Groen visualiseert de landecosystemen zoals planten en dieren. Blauw staat voor de verschillende oceanen.

De video toont ook wanneer onze planeet koolstof opnieuw opneemt, geïllustreerd door de knipperende blauwe en groene vlakken. De planten in het Amazoneregenwoud absorberen bijvoorbeeld veel koolstof, maar dat is lang niet voldoende om de grote uitstoot in geïndustrialiseerde regio’s bij te houden.

