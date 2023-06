Mocht je de kans en tijd hebben, dan zijn zelf gepelde garnalen altijd een lekkerder optie dan de voorgepelde. Maar het is prutswerk en ongepelde garnalen zijn niet overal voorhanden. Dan is zelfgemaakte mayonaise evidenter en ook een absolute aanrader.

Ingrediënten (voor 4 personen)

400 g gepelde grijze garnalen

4 little gems (of andere knapperige sla, zoals Romaanse)

4 grote vleestomaten

1 sjalot

4 eitjes op kamertemperatuur

1,5 citroen

1 à 2 el mayonaise

5-tal takjes dragon + dille

Olijfolie

Zwarte peper en grof zout

Bereiding

1. Maak eerst de gemarineerde sjalotten. Snijd hiervoor de sjalot overlangs in fijne halve schijfjes. Doe in een kommetje en knijp er het sap van 1 citroen over uit. Kruid met een snuf zout. Roer om en laat marineren.

Breng water aan de kook voor de eitjes. Kook 7 minuten (of 6 minuten voor nog wat lopender eigeel). Spoel af onder koud water zodat het garen stopt en pel.

2. Snipper de dille fijn en doe in een kom. Meng er de garnalen onder, samen met de mayonaise, een kneep citroensap en flink wat versgemalen zwarte peper.

3. Snijd de tomaten in schijfjes en leg op een schaal of groot bord. Besprenkel met olijfolie en bestrooi met een snuf grof zout. Trek de buitenste blaadjes van de little gems en snijd het binnenste deel overlangs in kleinere parten. Hussel even in een kom met wat olijfolie en een snuf zout. Verdeel over de tomaten en lepel er de sjalotten over.

4. Snijd de eitjes doormidden en leg op de salade. Zet de garnalen in een aparte kom op tafel zodat iedereen zichzelf kan bedienen. Lekker met frietjes of een knapperig stuk stokbrood.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Johanna Goyvaerts

