Voormalig FBI-analist krijgt celstraf voor diefstal geheime documenten: hangt dit ook Donald Trump boven het hoofd?

In de Verenigde Staten is een voormalige FBI-medewerkster veroordeeld tot een celstraf van vier jaar wegens het schenden van de spionagewetgeving. Ook voormalig president Donald Trump wordt daarvan beschuldigd.

Tijdens haar twaalf jaar in dienst van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI nam de vijftigjarige Kendra Kingsbury in totaal 386 geclassificeerde, en dus geheime documenten mee naar haar huis in Dodge City in de staat Kansas. Daarmee schond ze de Amerikaanse spionagewetgeving. De documenten bevatten volgens de aanklager informatie over de ‘belangrijkste en meest geheime methodes van de overheid om essentiële gegevens te verzamelen met betrekking tot de nationale veiligheid’.

De zaak, en vooral de celstraf die Kingsbury opgelegd kreeg, tonen voor The New York Times ‘hoe zwaar de overheid tilt’ aan schendingen van de spionagewetgeving. Ze bieden bovendien ‘een glimp van hoe agressief het ministerie van Justitie zou kunnen zijn’ in zijn zaak tegen de voormalige president Donald Trump.

‘Zeer vernietigend’

De twee zaken vertonen immers sterke gelijkenissen. Ook Trump wordt beschuldigd van het illegaal achterhouden van honderden geheime overheidsdocumenten die hij meenam bij zijn vertrek uit het Witte Huis. Bovendien zou hij medewerkers opgedragen hebben een deel van de documenten – die gevoelige informatie bevatten – te verbergen en daarover te liegen tegen de autoriteiten die de papieren terugeisten.

‘Als ook maar de helft waar is, is hij er geweest’, zei Trumps voormalige minister van Justitie Bill Barr aan Fox News. ‘Het is een zeer gedetailleerde aanklacht die zeer, zeer vernietigend is.’ Trump zelf pleit onschuldig.

