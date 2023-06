Omdat enkel de traditionele Cypriotische kaas halloumi mag heten, kreeg de Belgische variant uit Berlare de naam berloumi. Beide zijn verkrijgbaar in de supermarkt, en beide zijn geschikt voor dit recept.

Ingrediënten

300 g berloumi

1 zoete rode paprika

100 g Griekse yoghurt

1 tl honing

2 tl tahini

1 teentje look

snuifje paprikapoeder

snuifje chilipoeder

snuifje komijn

snuifje oregano

verse peterselie

Bereiding

1. Snijd de zoete paprika en het teentje look in stukken. Stoof aan in een beetje olijfolie.

2. Kruid met peper, zout, paprikapoeder, chilipoeder en komijn. Laat de paprika garen tot hij zacht is.

3. Doe de gestoofde paprika in een hoge maatbeker en voeg de Griekse yoghurt toe.

4. Meng de paprika met de Griekse yoghurt met een staafmixer. Voeg 1 tl honing en 2 tl tahini toe. Zorg ervoor dat alles goed vermengd is. Bewaar de dip in de koelkast.

5. Snijd de berloumi in reepjes. Bak de berloumi in een beetje olijfolie tot hij goudbruin en krokant is. Kruid met een snuifje oregano.

6. Serveer de berloumifrietjes warm met de frisse yoghurtdip.

7. Werk eventueel af met verse peterselie

Recept: uit ‘Chloé kookt’ van Chloé Lauwers

