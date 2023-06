Een ijskoude, romige gazpacho is dé verkwikkende hittegolflunch. Kundig gemaakt is hij een perfect gebalanceerd soepje, maar hij kan ook een teleurstellende zure tomatenjus worden. Daarom dit recept van Joren George van het Gentse tapasrestaurant La Malcontenta.

Ingrediënten (voor 4 personen)

1 kg rijpe trostomaten (of andere smaakvolle, sappige tomaten)

½ komkommer, geschild

½ rode ui

2 kleine rode zoete puntpaprika’s, geroosterd (vers of uit een bokaal)

2 tenen knoflook: rauw, gepoft of gestoofd

1 dikke snee wit brood zonder korst

2 el azijn (bijvoorbeeld wijnazijn, ciderazijn of sherryazijn)

6 el olijfolie

1 tl zout

snuif zwarte peper

¼ tl komijn

Bereiding

1. Snijd de tomaat, komkommer, rode ui en puntpaprika in grove stukken. Week het brood in water, knijp het uit en doe samen met alle andere ingrediënten in de blender. Mix tot een gladde, dikke soep. Schenk de soep door een zeef en wrijf met de bolle kant van een pollepel tot je alleen de pulp overhoudt. Je kunt dit uiteraard ook met een passe-vite doen, die is daarvoor uitgevonden.

2. Proef de gezeefde gazpacho en kruid bij indien nodig. Zet minstens 2 uur in de koelkast of tot de soep ijskoud is. Serveer met wat extra olijfolie, peper, verse kruiden en grote croutons.

Tip. In de zomer maakt Joren zijn gazpacho nog een tikje zoeter door er wat rood fruit onder te mixen. Aardbeien zijn heerlijk, maar ook watermeloen is een leuke toevoeging. Als je het wat aardser wilt, zorgt een stukje gekookte rode biet voor een rozerood soepje.

Recept: Joren George

Foto: Johanna Goyvaerts

