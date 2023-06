Dit is het favoriete zomerrecept met fruit van Bruno Vanspauwen, wijnschrijver en culinair recensent voor De Standaard Magazine. Clafoutis wordt meestal met kersen gemaakt, maar het beslag is zoet en dus is het ook prima met zuurdere vruchten als rabarber en stekelbes.

Ingrediënten

2 eieren

80 g bloem

80 g boter, gesmolten en afgekoeld

60 g kristalsuiker

Merg uit 1 vanillestokje

150 ml koude melk

Een beetje boter om de ovenschaal in te vetten

Voldoende stekelbessen om de bodem van de ovenschaal te bedekken

Bereiding

1. Maak het beslag. Klop de eieren met een vork los in een kom en meng de bloem erdoor. Klop de gesmolten boter erdoor en daarna langzaam de kristalsuiker, het vanillemerg en de melk.

2. Verwarm de oven voor tot 200 °C. Vet een ovenschaal (of verschillende kleine ovenschaaltjes) in met boter. Verdeel de vruchten over de bodem en giet het beslag erover.

3. Zet de schaal in de hete oven en bak de clafoutis 10 minuten. Verlaag de oventemperatuur naar 180 °C en bak nog 25 minuten verder.

4. De clafoutis is gaar als de punt van een mes er proper en droog uit komt. Haal de clafoutis uit de oven en laat enkele minuten rusten.

5. Serveer de clafoutis warm uit de schaal, eventueel bestrooid met wat kristal- of bloemsuiker, of beter nog: leg er een bolletje vanille-ijs op, dat lichtjes gaat smelten.

Recept: Bruno Vanspauwen

Foto: rr

