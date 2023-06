Dit is een eenvoudige salade met ingrediënten die je makkelijk kan vinden, maar onbewerkt kan je het best voor goede kwaliteit gaan. Mosterd waar je met plezier een lepeltje van proeft, citroenen die je zo kan eten, courgettes die je uit de eigen moestuin of van een buur kan bemachtigen.

Ingrediënten (voor 4 personen als bijgerecht)

Enkele handen groene sla (ik gebruikte rucola & raapsteeltjes)

1 kleine courgette

1 hand amandelen

1 el graanmosterd

1 onbespoten citroen

1 klein stukje parmezaan, geraspt

zwarte peper & grof zout

Bereiding

1. Snijd enkele dunne plakjes van de citroen en hak fijn. Snijd de courgette in schijfjes. Doe alles in een grote kom. Meng met de geraspte schil en het sap van de overgebleven citroen, mosterd en een snuf zout. Laat even marineren.

2. Bak ondertussen de amandelen. Verwarm hiervoor een royale scheut olijfolie in een pan op middelhoog vuur. Hak de amandelen grof en bak goudbruin. Reken op 5 tot 10 minuten, roer geregeld om met een houten lepel. Houd naar het einde toe een oogje in het zeil, zodat de noten niet aanbranden. Bestrooi met een flinke snuf zout.

3. Meng de courgettes met 3/4 van de geraspte parmezaan en amandelen. Hussel er daarna de sla onder en druppel er wat olijfolie over. Werk daarna verder af met de rest van de amandelen, parmezaan en enkele draaien van de pepermolen.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck en Senne Van der Ven

