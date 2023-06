Een lekkere oldskool vissalade met mayonaise – als je hem zelf maakt, is zo’n slaatje extra lekker. Bovendien de ideale manier om die blikjes vis in je voorraadkast een roemrijke bestemming te geven.

Ingrediënten

1 stengel witte selder

½ sjalot

1 el kappertjes (of fijngehakte augurk of zilveruitjes)

Een handje groene kruiden die je over hebt (kan je ook weglaten)

1 klein blikje tonijn in eigen nat (uitgelekt gewicht ongeveer 100 gram) Als je alleen een blikje vis in olie hebt, lukt dat ook prima. Je hoeft dan misschien wat minder mayonaise te gebruiken.

2 el mayonaise

Kneepje citroensap

Peper en zout

Bereiding

Snipper de selder en sjalot fijn. Hak de kappertjes in grove stukken. Snipper de groene kruiden fijn. Laat de tonijn uitlekken en prak fijn met een vork. Meng alles onder elkaar met de mayonaise. Kruid met peper en zout en een kneepje citroensap.

Lekker op een stuk geroosterd roggebrood of met een groene salade.

Tip. Hou je van pit? Dan is een fijngehakte jalapeñopeper of een mespunt mierikswortelpasta erg lekker onder deze salade. Ook een hardgekookt eitje misstaat hier zeker niet, mocht je dat hebben rondslingeren. Deze salade is uiteraard ook lekker met andere vis uit blik: sardienen of makreel bijvoorbeeld. Je kan ook één eetlepel mayonaise vervangen door yoghurt of zure room.

Recept: Barbara Serulus, Johanna Goyvaerts

Foto: Johanna Goyvaerts

