Oproep | Waarom luistert u niet langer naar Radio 2?

Was Radio 2 uw favoriete radiozender maar bent u het voorbije jaar gestopt met luisteren? Laat ons weten waarom.

Radio 2 is op een jaar tijd 4 procentpunten gezakt in de luistercijfers - de laagste luistercijfers ooit. In juli vorig jaar verdween De madammen. In januari werd het provinciale ochtendblok vervangen door een nationale radioshow met Peter Van de Veire en Kim Van Oncen.

Bent u een van die luisteraars die het voorbije jaar is afgehaakt? Waarom precies? En naar welke radiozender luistert u nu het liefst?

De Standaard zoekt ex-Radio 2-luisteraars voor een artikel. Mail uw getuigenis met uw naam en telefoonnummer naar catherine.dekock@standaard.be of vul onderstaand formulier in.

