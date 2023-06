Hoge Gezondheidsraad wil bijkomende coronaprik in oktober, maar niet meer voor gezonde jonge mensen

Ouderen, risicopatiënten, zwangere vrouwen en zorgpersoneel mogen in oktober beide mouwen oprollen, stelt de Hoge Gezondheidsraad. In de linkerarm een covid-prikje, in de rechterarm eentje tegen griep.

Welgeteld twee zinnen wijdt de Hoge Gezondheidsraad in een nieuw advies aan de mogelijkheid voor een nieuwe booster met een covid-vaccin in het najaar voor gezonde kinderen, jongeren en volwassenen van minder dan 64 jaar.

‘Routinevaccinatie wordt niet aanbevolen’, staat er te lezen. ‘Als ze willen, kunnen ze uiteraard een booster krijgen, maar dit is louter een individuele beslissing, niet gebaseerd op een wetenschappelijke aanbeveling over het nut van vaccinatie voor hen.’

Kreeg de hele bevolking in het najaar van 2022 nog een uitnodiging in de bus voor een vierde prik met een covid-vaccin, dan zal dat nu dus waarschijnlijk niet langer het geval zijn.

Links covid, rechts griep

De Hoge Gezondheidsraad ziet wel heil in een nieuwe coronaprik voor alle Belgen die een hoger risico lopen op ernstige verwikkelingen na een coronabesmetting. Dat zijn alle mensen van 65 jaar of ouder, mensen met onderliggende aandoeningen en zwangere vrouwen. Ook hun omgeving wordt een prik aangeraden: het zorgpersoneel en diegenen die samenleven met patiënten met een sterk verzwakt immuunsysteem.

De Hoge Gezondheidsraad raadt aan om tegelijk tegen griep en covid in te enten, ‘bij voorkeur in oktober’. Daarvoor moeten risicopatiënten twee keer de mouwen oprollen. Om eventuele lokale bijwerkingen te kunnen opvolgen, moet de covid-prik in de linkerarm en de griepprik in de rechterarm, stelt de Hoge Gezondheidsraad.

De vraag is of tegen oktober nieuwe vaccins op de markt zullen zijn. Onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil dat vaccinmakers in het najaar een nieuwe versie op de markt brengen, gericht op de virusvarianten die vandaag circuleren. Maar daarover rept de Hoge Gezondheidsraad niet.

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad gaat nu naar de ministers van Volksgezondheid. Die komen volgende woensdag samen om de organisatie van de covid-vaccinatiecampagne in de herfst te bespreken.

Lees ook