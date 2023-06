Veel regen op korte tijd en code oranje

Donderdag zal het regenen, lang en veel. De neerslag zal vooral in het oosten en het centrum van het land vallen.

Donderdag trekt een zeer actief frontaal systeem vanuit Frankrijk over ons land. In het oosten en het centrum leidt dat tot langdurige regenval die intens kan zijn of vergezeld kan gaan van een geïsoleerd onweer. De maxima schommelen tussen 19 en 24 graden. Er staat een meestal matige wind. Dat meldt het KMI, dat voor donderdagmiddag code oranje heeft afgekondigd voor de provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg.

Donderdagavond valt er vooral nog regen, met plaatselijk onweer, in het oosten van het land. In het westen en centrum is het dan al zo goed als droog met opklaringen. Donderdagnacht wordt het overal droog met geleidelijk ook brede opklaringen. De minima schommelen tussen 10 en 16 graden bij een zwakke tot matige wind.

Vrijdagochtend hangen er lage wolkenvelden in het Ardens reliëf. Elders kan er wat nevel of een plaatselijke mistbank hangen. Al snel wordt het overal vrij zonnig.

Het weekend wordt zonnig, met zondag maxima van 25 graden in de Ardennen tot 30 graden in de Kempen.

