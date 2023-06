Luc Terlinden nieuwe aartsbisschop - Hoge Gezondheidsraad geen voorstander van bijkomende coronaprik voor iedereen

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Luc Terlinden nieuwe aartsbisschop

Luc Terlinden (54) is door paus Franciscus benoemd als als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Hij is de opvolger van Jozef De Kesel (76), die vorig jaar zijn ontslag aanbood. Lees meer

2. Hoge Gezondheidsraad geen voorstander van bijkomende coronaprik voor iedereen

Uit een nieuw advies blijkt dat de Hoge Gezondheidsraad geen voorstander is van een algemene vaccinatie tegen covid-19 dit najaar. De Raadt ziet wel heil in een nieuwe coronaprik voor wie een hoger risico loopt op ernstige verwikkelingen na een coronabesmetting: mensen van 65 jaar of ouder, mensen met onderliggende aandoeningen en zwangere vrouwen. Ook hun omgeving komt in aanmerking. De Hoge Gezondheidsraad raadt aan om tegelijk tegen griep en covid in te enten, bij voorkeur in oktober. Lees meer

3. Zelenski waarschuwt voor Russische aanslag in kerncentrale Zaporizja

De Oekraïense president Volodimir Zelenski waarschuwt in een videoboodschap op sociale media dat Rusland een terreuraanslag op de door de Russen bezette kerncentrale van Zaporizja in overweging neemt. Moskou heeft de beschuldiging al ontkend. Lees meer

4. Lot Lahbib hangt aan zijden draadje

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) is de steun van de groenen en socialisten in de regering kwijt. Alleen de liberalen staan nog achter haar. Als ze niet opstapt, wordt de zaak van de Iraanse visa een regeringscrisis. Lees meer

5. België op weg naar 600.000 langdurig zieken tegen 2035

Tegen 2035 zouden in ons land 600.000 langdurig zieken zijn. De Onafhankelijke Ziekenfondsen dringen aan op een complete omslag. ‘De samenleving maakt ons ziek. We moeten aanvaarden dat sommigen gewoon niet voltijds kunnen werken.’ Lees meer