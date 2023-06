Cineast Luc Besson niet vervolgd

Luc Besson wordt in Frankrijk niet vervolgd voor verkrachting. Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat de zaak tegen de Franse regisseur niet wordt voortgezet. De Belgisch-Nederlandse actrice Sand Van Roy beschuldigde de regisseur in 2018 van verkrachting. Ook andere vrouwen maakten gewag van seksueel ongepast gedrag. In 2019 oordeelde het Franse openbaar ministerie al dat er gebrek aan bewijs was. In 2021 volgde het gerechtshof, vorig jaar het hof van beroep. Van Roy stapte ook nog naar de rechtbank in Brugge. (gvds)