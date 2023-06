Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) is de steun van de groenen en socialisten in de regering kwijt. Alleen de liberalen staan nog achter haar. Als ze niet opstapt, wordt de zaak van de Iraanse visa een regeringscrisis.

‘De sfeer is onder nul.’ De vergadering van het kernkabinet (de premier en zijn vicepremiers) ging woensdagavond niet, zoals gepland, over de fiscale hervorming, maar over het lot van de minister van ...