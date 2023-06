Citroengeur tegen sluikstort

De stad Genk heeft drie vogelhuisjes aangekocht die een ­citroengeur verspreiden. Ze kosten 350 euro per stuk. De stad hoopt daarmee de sluikstort terug te dringen. ‘Onze hersenen associëren citroengeur met zuiverheid en netheid’, zegt schepen van Openbare Werken Erhan ­Yilmaz (CD&V). ‘Bovendien is geur universeel. Iedereen zou het effect moeten voelen.’

Een eerder experiment met de ­vogelhuisjes, in Eindhoven, zou goede resultaten opgeleverd hebben. ‘Geuren kunnen wel degelijk een effect hebben op ons gedrag, hoe subtiel ook’, zegt Tim Smits, professor marketing en communicatie aan de KU Leuven. ‘Daarom bakken veel kleine supermarkten hun brood nog altijd af, omwille van die geur. Het is niet ondenkbaar dat de toepassing in Genk een effect heeft, al zal dat wellicht niet wereldschokkend zijn. Anderzijds: tegen sluikstorten helpen alle beetjes.’