Wie een aalmoes krijgt, is niets met meer gelijkheid

De middelen zijn niet eindeloos, maar de zorg voor kwetsbare mensen zou toch prioritair moeten zijn.

Inge Ghijs Adjunct-hoofdredacteur

Het dilemma van de minister van Welzijn: geef ik aan zo veel mogelijk mensen met een handicap een beetje geld, of geef ik aan een beperkte groep wat nodig is om menswaardig te leven, al zullen velen dan nog langer op de wachtlijst blijven staan? Hilde Crevits (CD&V) koos voor het eerste. Met als gevolg dat wie al vele jaren wacht op een zorgbudget nu een ontgoochelend laag bedrag in het vooruitzicht wordt gesteld. Voor hen voelt het aan alsof ze een aalmoes krijgen.

Het begon in 2017 nochtans als een positief verhaal: het geld zou niet meer gaan naar de instellingen waar mensen met een handicap meestal verblijven, maar naar de mensen zelf. Maar het systeem leidde van in het begin tot scheeftrekkingen. Te veel mensen kregen plots een veel kleiner budget, zodat ze net zelfstandigheid verloren in plaats van er te winnen. Wie sterk genoeg stond, trok ­jaren geleden al naar de rechter.

Vanaf het begin was duidelijk dat de overheid met het beschikbare budget nooit zou kunnen voldoen aan de ­noden. Dus verstrengde ze de regels en ging ze zuiniger ­te werk. Dat de hervorming leidt tot meer gelijkheid, zoals Crevits woensdag in het Vlaams Parlement beweerde, daar zijn de mensen die de ­hele namiddag niet naar het toilet kunnen omdat er geen verzorger is, niets mee. Daar heeft Julienne Van den Eynde haar baan niet mee terug die ze moest opgeven om voor haar zoon te zorgen. En daar koopt ook Anke die eindelijk zelfstandiger en kleinschaliger wilde gaan wonen en nu in een groot verzorgingstehuis moet blijven, ook niets mee, al helemaal niet omdat er geen enkel perspectief is op verandering.

Want Crevits heeft gelijk dat het budget de laatste jaren behoorlijk gestegen is, maar de stijging gaat lang niet snel genoeg. Het groeipad moet fors omhoog als we willen ­tegemoetkomen aan de norm die we als samenleving stellen voor een menswaardig leven.

De Vlaamse overheid erkent dat een inclusiever leven nodig is voor mensen met een handicap. Net zoals ze ­erkent dat in de crèche zes kinderen per begeleider het maximum is. En dat jongeren met psychische problemen snel geholpen moeten worden en niet een jaar op een wachtlijst moeten staan, zoals de twaalfjarige Juliette woensdag getuigde in Terzake.

De middelen van de Vlaamse overheid zijn uiteraard niet eindeloos. Maar de zorg voor mensen en vooral voor kwetsbare mensen zou toch helemaal bovenaan de prioriteitenlijst moeten staan.