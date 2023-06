Nog zuurstof tot donderdagmiddag: de tijd dringt voor de Titan

Reddingswerkers hebben de vermiste duikboot Titan nog altijd niet kunnen lokaliseren. De tijd dringt voor de vijf ­inzittenden: er is maar zuurstof tot donderdagmiddag. Ondertussen zwelt de kritiek op het achterliggende bedrijf aan.

De Amerikaanse kustwacht kon woensdag geen goed nieuws brengen: de bonkende geluiden die een Canadees vliegtuig via in het water gelaten sonarboeien opgevangen had, kunnen niet gelinkt worden aan de vermiste duikboot Titan, met daarin vijf inzittenden. ‘Om eerlijk te zijn weten we niet wat die geluiden zijn’, zei kustwacht-kapitein Jamie Frederick. ‘Ook andere vaartuigen maken geluid, dus die kunnen evengoed de bron zijn.’

Onderwaterrobots hebben het gebied uitgekamd, voorlopig zonder resultaat. Ondertussen zijn nieuwe geluiden opgevangen. Het zoek­gebied, dat al zo’n 26.000 vierkante kilometer besloeg, werd daardoor nog aanzienlijk uitgebreid.

Veiligheid? Pure verspilling

Met man en macht wordt gezocht naar de onderzeeër, een operatie waar Canadese, Amerikaanse en Franse teams aan meewerken. Dat gebeurt met behulp van schepen, waarvan er verschillende een decompressiekamer hebben om de inzittenden in op te vangen, vliegtuigen en onderwaterrobots. Maar zelfs al vinden ze de duikboot, dan nog is het – gezien de grote diepte – erg moeilijk om die boven te halen.

Wel is in de loop van woensdag een Franse onderwaterrobot aangekomen die tot 6.000 meter onder ­water kan duiken en armen heeft waarmee kabels of netten kunnen worden doorgeknipt, mocht de duikboot vastzitten. Daarover toonde Stockton Rush, de ceo en stichter van OceanGate, dat de ­onderzeeër beheert, zich vorig jaar nog bezorgd.

Ondertussen zijn vernietigende analyses opgedoken over de zeewaardigheid van de miniduikboot. Al in januari 2018 meldde hoofd­ingenieur David Lochridge dat het vaartuig meer tests nodig had voor het naar extreme diepten kon gaan. Het leidde tot zijn ontslag en een rechtszaak, met uiteindelijk een schikking. Enkele maanden later kreeg de ingenieur bijval van ettelijke specialisten, vooral uit de duikbootindustrie.

De boot is maar gecertificeerd voor een diepte tot 1.300 meter, maar Rush weigerde om de Titan door de bevoegde diensten te laten inspecteren en certificeren. Volgens de ceo zetten de talloze veiligheidsvoorschriften voor duikboten een rem op de ontwikkeling van de sector. ‘Op een gegeven moment is veiligheid gewoon pure verspilling’, zei hij in een interview met een reporter van CBS. ‘Als je veilig wil zijn, kom dan niet uit bed, stap niet in je auto, doe niks.’

Daar stelde de sector tegenover dat een test door een onafhankelijke partij toch wel het minimum is om de veiligheid van de passagiers te verzekeren.

Niet de eerste keer

De miniduikboot Titan wordt gebruikt voor toeristische excursies naar de Titanic, die zich op 3.810 meter diepte bevindt zo’n 600 kilometer voor de kust van Newfoundland, Canada. Passagiers die eerder meegingen, stelden in interviews met verschillende Amerikaanse media dat er wel af en toe iets misliep. Zo zou de communicatie met het bovenliggende schip altijd mank hebben gelopen. Aaron Newman, een voormalige Titan-passagier, vertelde woensdag aan NBC dan weer dat hij zich veilig voelde tijdens zijn duik.

Het afgelopen jaar brachten al 28 toeristen een bezoek aan de Titanic. Zij telden daar elk 230.000 euro voor neer. Maar zondag ging het fout. Al tijdens de afdaling naar het wrak was er geen communicatie meer met het bovenliggende moederschip, de Polar Prince. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

De duikboot heeft zuurstof aan boord voor maximaal 96 uur. Ten laatste tegen donderdagmiddag Belgische tijd is die voorraad op. Aan boord bevinden zich behalve Stockton Rush ook de Fransman Paul-Henry Nargeolet, de Britse miljonair-avonturier Hamish Harding, de Pakistaans-Britse zakenman Shahzada Dawood en zijn 19-jarige zoon Sulaiman.

