Ryan Murphy wil Netflix ruilen voor Disney

Superproducer Ryan Murphy is van plan om Netflix te verlaten. Het afgelopen jaar onderhandelde hij over een nieuwe deal met Disney, zeggen insiders.

De overstap zou een soort thuiskomst zijn voor Murphy, een van de meest productieve tv-makers. Het grootste deel van zijn carrière werkte hij bij Fox samen met Dana Walden, die nu medevoorzitter is van Disney Entertainment.

In 2018 maakte hij de overstap naar Netflix. De streamingdienst bood creatieve producenten grote bedragen en creatieve vrijheid om over te stappen van traditionele mediabedrijven. Netflix sloot met Murphy een vijfjarige overeenkomst af die naar verluidt 300 miljoen dollar waard zou zijn.

Zijn controversiële serie Monster: the Jeffrey Dahmer ­story hoort bij de tien best ­bekeken Netflix-series ooit. Eind ­vorig jaar raakte bekend dat Murphy van Netflix de opdracht had gekregen voor een tweede en derde seizoen. Ook aan zijn succesvolle serie The watcher, met ­onder meer Noami Watts, mocht hij een vervolg breien.

