Liefde triomfeert, liefde haalt onderuit. In elke vorm, ongeacht leeftijd of gender, en zelfs voorbij de dood. Dat is wat Joke Van Caesbroeck leerde nadat ze jarenlang liefdesverhalen verzamelde voor ‘Leve de liefde’. Een tussentijds rapport voor de interviewreeks aan een zomerstop begint.

Toen ik de vraag kreeg of ik de interviewreeks ‘Leve de liefde’ wilde overnemen van collega Eva Berghmans, was ik zelf single. Praten over de liefde is fijn, dacht ik, als die aanwezig is in je eigen ...