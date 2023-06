Pukkelpop schrapt podium

Pukkelpop doet het dit jaar met één podium minder: de Castello wordt van het festivalterrein geschrapt. De opkomst in deze tent bleef regelmatig onder de verwachtingen.

De Castello verving in 2012 de Chateau-tent, die een jaar eerder was ingestort door het noodweer. ‘In 2022 hadden we negen podia, dat geeft automatisch keuzestress’, zegt woordvoerder Frederik Luyten. ‘De Castello werd het kind van de rekening. Bovendien was het aanbod voor dat type podium deze keer schaarser. Artiesten die er naar ons gevoel thuishoorden, ­zoals Nia Archives, Altin Gün of Obongjayar, krijgen we mooi ingeschoven bij andere podia.’

Welke podia er per editie worden ingezet, hangt af van het boekingsproces. ‘Vorig jaar kwam Back­yard erbij, een podium dat meer gericht is op snelle gitaren en poppy riffs. Een genre dat duidelijk gesmaakt wordt op dit moment. Volgend jaar kan dat opnieuw ­veranderen.’

Wie zijn Pukkelpop-parcours al wil uitstippelen, kan op de officiële website de podiumindeling vinden. Verder pakt het festival uit met veertien nieuwe namen, onder wie Black Leather Jacket, Pinkshift en Captain Kaiser.