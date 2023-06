We zitten in haar auto voor mijn deur. Het plan was om deze ochtend een paar plaatsbezoeken te doen en onze regio nog beter te leren kennen. Naar goede gewoonte was ik tien minuten later dan afgesproken klaar om de achterdeur dicht te trekken en ik stap verontschuldigend in haar wagen, mijn haar nog nat van de douche. Terwijl we onze to-dolijst overlopen, beseffen we dat het misschien toch beter is naar kantoor te gaan en daar in ons werk te vliegen. ‘Dan is het logischer dat ik met de fiets ga’, zeg ik licht gegeneerd en ze lacht smakelijk. Zogezegd, zo gedaan. Ik stap weer uit en we besluiten elkaar op kantoor weer te ontmoeten. De rest van de dag loopt verbazend vlot. De lijst taken slinkt zienderogen, en de meetings in de namiddag geven tonnen energie. Na de werkdag klinken we op het terras onder het kantoor op de vooruitgang die we boekten. Wanneer ik goedgeluimd naar huis fiets, met een zomerse playlist in mijn oren, ben ik weer dankbaar voor flexibiliteit. Wat een plezier om samen te werken met iemand die zonder problemen mee schakelt. Een andere daginvulling, een nieuwe plotwending in een scenario dat we al uitkienden, onverwachte mailtjes of telefoons deren haar niet, en mij evenmin. Dat heeft natuurlijk met ons doel te maken. Als je echt weet waar je heen wil, is elke weg daarheen een boeiende rit.