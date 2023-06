Union en trainer Karel Geraerts gaan verrassend uit elkaar

Karel Geraerts is niet langer de trainer van Union. Het is onduidelijk wat aan de basis van de scheiding ligt tussen de ex-profvoetballer en de Brusselse club.

De 41-jarige Limburger kwam in juli 2019 in dienst bij de Brusselaars, als assistent. Eerst van Thomas Christiansen, daarna onder Felice Mazzu. Drie jaar later promoveerde Geraerts naar de positie van T1, met een succesvolle Europese campagne (een kwartfinale in de Europa League) en derde plek in de competitie tot gevolg.

Dinsdag zou alles nog open gelegen hebben tussen beide partijen, zelfs een contractverlenging. Er is volgens onze bronnen ook niets concreet met andere clubs. Maar Geraerts en Union zouden er niet uitgeraakt zijn, met een vertrek tot gevolg.