Depardieu laat kunstcollectie veilen

In september worden in Parijs werken van Rodin, Calder, Miró en Duchamp geveild. Ze komen uit de collectie van acteur Gérard Depardieu.

‘Om zijn last wat te verlichten’ brengt Gérard Depardieu zijn collectie 20ste-eeuwse kunst naar het veilinghuis. De ruim 250 items die op 26 en 27 september in Parijs onder de hamer zullen gaan, moeten naar schatting zo’n 3 à 5 miljoen euro opbrengen.

De collectie bevat bronzen sculpturen van Rodin (de kunstenaar die Depardieu portretteerde in een film samen met Isabelle ­Adjani), vijf werken van Alexander Calder, een schilderij van Hans Hartung en werken van Joan Miró en Marcel Duchamp.

Frankrijks bekendste levende acteur is intussen 74 jaar oud. Hij onderging al meerdere bypass­operaties en overleefde enkele ­motorongelukken. En hij kijkt ook aan tegen 13 meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de periode tussen 2004 en 2022.

‘Hij heeft veel meegemaakt en doet het wat rustiger aan’, zei David Nordmann, veilingmeester bij Ader, het huis dat verantwoordelijk is voor de verkoop. ‘In zijn huis hangen er geen schilderijen aan de muur. De werken staan er tegen ­elkaar of liggen hier en daar op een stapeltje. Het is eerder ongewoon, hij leeft ertussen en verplaatst ze als hij bezig is.’

